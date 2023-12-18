Воронежцы не успевают на работу из-за 10-балльных пробок

К 8:55 понедельника, 18 декабря, пробки в Воронеже вновь достигли 10 баллов из 10 возможных, сообщает сервис « Яндекс . Карты».

На правом берегу стоят улицы возле цирка, участки Московского проспекта, ул. Антонова-Овсеенко, бульвар Победы, Шишкова, Транспортная, Пирогова и множество других магистралей.

Ранее РИА «Воронеж» сообщило, что в городе существенно затруднено движение от остановки общественного транспорта «Мебель Черноземья» до улицы Лермонтова.

Из-за затора не соблюдаются графики движения автобусов, следующих по направлению из Борового и Отрожки в центр города.