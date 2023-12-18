Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о расширении границ Казани

С законодательной инициативой о расширении границ Казани выступил первый замглавы Казани Денис Калинкин. В самом начале он предупредил, что указанные объекты де-факто выведены из границ муниципалитетов, прилегающих в Казани, а сейчас требуется закрепить их в границах столицы Татарстана.