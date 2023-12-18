Изменены границы между Нижегородской и Владимирской областями

Границы между Нижегородской и Владимирской областями были изменены при ее описании внесении данных в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра.
Ранее граница разделяла территории трех поселков — Центрального, Груздевского и торфопредприятия «Большое»: каждый из них располагался в двух областях. После подписания Соглашения об описании местоположения границы между регионами поселок Центральный отошел к Нижегородской области, а поселки Груздевский и торфопредприятия «Большое» — к Владимирской.
Общая протяженность границы между двумя регионами составила 318,2 км.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области расширят границы территории опережающего развития (ТОР) «Саров».