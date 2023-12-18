Оснащение стационаров. В больницах МО запустили 48 рентген-аппаратов

«Мы уделяем особое внимание оснащению наших стационаров и поликлиник современным диагностическим оборудованием, в том числе тяжёлым. Для этого мы меняем устаревшие аналоговые рентгеновские аппараты на современные, а также открываем “новые точки”. Всего с начала года мы запустили в подмосковных больницах 48 цифровых рентген-аппаратов на общую сумму 917 млн рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.