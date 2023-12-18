Оснащение стационаров. В больницах МО запустили 48 рентген-аппаратов

В Московской области продолжается оснащение медицинских организаций современным тяжелым оборудованием. Так, новый рентгеновский аппарат заработал в центральной поликлинике Луховицкой больницы.
«Мы уделяем особое внимание оснащению наших стационаров и поликлиник современным диагностическим оборудованием, в том числе тяжёлым. Для этого мы меняем устаревшие аналоговые рентгеновские аппараты на современные, а также открываем “новые точки”. Всего с начала года мы запустили в подмосковных больницах 48 цифровых рентген-аппаратов на общую сумму 917 млн рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
На новом рентгеновском аппарате в Луховицах будет проводиться порядка 30 исследований в смену. Аппарат предназначен для оказания плановой и экстренной медицинской помощи взрослому населению, а также при необходимости для экстренной помощи детям.
«Новый рентген-аппарат — отечественного производства. Он имеет массу преимуществ по сравнению с предыдущей устаревшей аналоговой техникой: позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Просмотр снимков доступен сразу после исследования для всех специалистов, что позволяет быстро установить правильный диагноз, а также определить дальнейшую тактику лечения», — рассказала главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.
На рентген-исследование направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».