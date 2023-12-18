Совет федерации одобрил идею ЗакСа Петербурга о запрете повышения цен на такси

По словам депутата, агрегаторы такси часто диктуют свои условия из-за высокой конкуренции на рынке услуг. Однако теперь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет заниматься рассмотрением вопросов о повышении цен. Законом требуется, чтобы все такси были оборудованы детскими креслами, поэтому перевозчики не имеют права устанавливать повышенные тарифы для пассажиров с маленькими детьми.