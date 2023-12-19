Добрая история на дороге: сотрудники приморской Госавтоинспекции выручили мужчину из беды

Обычно автолюбители не очень рады встрече с инспекторами ДПС на дорогах. Однако для мужчины в приморском Вольно-Надеждинском люди в форме оказались просто спасителями, вернув ход его поврежденному автомобилю, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Надеждинскому району лейтенанты Евгений Плетнев и Александр Сырых на своем автомобиле совершали обычное патрулирование территории. На улице Железнодорожной села Вольно-Надеждинское они увидели у обочины стоящий Приус и ходящего возле него прихрамывающего мужчину.
Инспекторы поинтересовались у водителя, нужна ли ему помощь. На это мужчина сообщил, что автомобиль пробил колесо, которое он не может заменить из-за проблем со здоровьем.
Тогда сотрудники ДПС быстро открутили у автомобиля поврежденное колесо и поставили запасное. Спасенный мужчина искренне поблагодарил инспекторов, после чего все участники событий направились дальше по своим делам.