Добрая история на дороге: сотрудники приморской Госавтоинспекции выручили мужчину из беды

Обычно автолюбители не очень рады встрече с инспекторами ДПС на дорогах. Однако для мужчины в приморском Вольно-Надеждинском люди в форме оказались просто спасителями, вернув ход его поврежденному автомобилю, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.