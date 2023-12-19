Волки шли по пятам и ждали, когда он выдохнется: врач МЧС из Хабаровского края рассказал о суровых буднях

— Шагаю, чувствую, щеки обмерзают мокрым снегом, и параллельно со мной четыре собаки появились, большие такие, высокие. Присядут, посмотрят на меня, и опять идут. Еды с собой у меня не было, ничем пахнуть не должно, а они ждут чего-то. Позже понял я, что не собаки это, а волки, ждут, когда я выбьюсь из сил. Не дождались. Я знал, что правильной дорогой иду, и большие расстояния для меня не были проблемой, я в школу ходил шесть километров туда, шесть обратно. Но волков никогда не видел. В тот холодный вечер жутковато, конечно, было. Но я справился, — говорит врач.