Волки шли по пятам и ждали, когда он выдохнется: врач МЧС из Хабаровского края рассказал о суровых буднях

На счету у Александра Лунина сотни спасенных жизней, за его плечами годы усердной службы, и каждый день он продолжает рисковать собой, чтобы спасти других. В этом году сотрудник МЧС из Хабаровского края прошел в финал Всероссийского конкурса «Лучший врач МЧС России» и занял второе место. Александр рассказал о непростой работе спасателя-медика, и некоторые истории из его практики будоражат воображение.
ВСЮ ЖИЗНЬ В МЕДИЦИНЕ
Александр Лунин — начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Медицине он посвятил всю свою жизнь, как и большинство его родственников. Александр учился в медицинском университете, с перерывом на военную службу, и в итоге выбрал специализацию военного врача. В МЧС он пришел в 2014 году, и теперь спасает людей.
Александр родился на границе Курской и Орловской областей, все свое детство провел в местах, где была священная битва, после которой осталось много касок и прочего. Мальчишки надевали их, играли в «войнушку», были в их отрядах и врачи — перевязывали раненых, эвакуировали с «поля боя». Тогда папа маленького Саши был ветеринарным врачом, мама заведовала фельдшерским пунктом, а дед в свое время был военным врачом. Парень пошел по стопам родных.
— И я после школы поступил в медицинский университет в Курске. Отучился год, призвали на срочную службу. В «учебку» попал в воздушно-десантные войска в Прибалтике. Просился санинструктором, а мне говорят: «Парень, посмотри вон туда» и показывают, как со стороны горизонта под вечерним небом бегут какие-то большие люди с очень крепкими ногами, и на плечах у каждого по человеку. Когда они подбежали ближе, понял, что это санинструкторы тренируются таскать на себе раненых. Меня не взяли, распределили в десантную артиллерию, которую готовили для направления в Афганистан, — рассказывает врач. — Но этого не случилось. Когда мы заканчивали подготовку, войска из Афганистана уже начали выводить, и нас отправили в Тульскую дивизию, оттуда в Нагорный Карабах.
Вспомнил мужчина один медицинский случай — когда женщина родила прямо в медицинском уазике, который застрял в грязи и глине. Александру помогать не разрешили тогда, но все прошло хорошо, ребенок благополучно родился, его с матерью отвезли в больницу.
После армии вернулся на учебу, там встретил будущую жену, а по окончании распределили на Дальний Восток. Здесь Александр прослужил 22 года и потом пришел в МЧС.
ВОЛКИ ШЛИ СЛЕДОМ И ЖДАЛИ, КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ СИЛЫ
Работа в министерстве — многогранна и разнообразна. Врач больше выступает парамедиком, вместе со спасателями участвует в спасательных операциях, эвакуациях. Конечно, и во время учебы и работы военным врачом было много экстремальных и необычных случаев, как, например, когда он шел пешком до поселка 12 километров и оказался под пристальным взглядом стаи волков.
— Шагаю, чувствую, щеки обмерзают мокрым снегом, и параллельно со мной четыре собаки появились, большие такие, высокие. Присядут, посмотрят на меня, и опять идут. Еды с собой у меня не было, ничем пахнуть не должно, а они ждут чего-то. Позже понял я, что не собаки это, а волки, ждут, когда я выбьюсь из сил. Не дождались. Я знал, что правильной дорогой иду, и большие расстояния для меня не были проблемой, я в школу ходил шесть километров туда, шесть обратно. Но волков никогда не видел. В тот холодный вечер жутковато, конечно, было. Но я справился, — говорит врач.
СТРАШНАЯ АВАРИЯ И ПОИСКИ АЛЬПИНИСТОВ
Александр поделился самыми запоминающимися случаями с работы в МЧС. Один из них произошел в 2015 году. Тогда на трассе Хабаровск-Комсомольск столкнулись два пассажирских автобуса. Были там погибшие. И много раненых. Очень много… На месте уже работали медики медицины катастроф, и МЧС быстро включились, стали готовить экстренных к эвакуации.
— Мы забрали четверых, находившихся в тяжелом состоянии. На месте ДТП работали десятки машин «скорой помощи», других оперативных служб и организаций, более сотни сотрудников разных ведомств, в большинстве своем — медиков, спасателей, пожарных, психологов. Каждый понимал, что действовать нужно четко, быстро, во взаимодействии, чтобы успеть помочь, эвакуировать, спасти, — говорит Александр.
Еще один запоминающийся случай произошел на скалах. Альпинисты сорвались и нуждались в помощи. Место — труднодоступное, добраться можно было только на вертолете. Долго им пришлось летать в то утро, в конце концов, альпинисты подали сигнал стеклом, чтобы их заметили. Сесть получилось в двух километрах от скалы, а добраться туда можно было только через огромные каменные валуны, взбираясь на каждый из них. В итоге одного альпиниста пришлось эвакуировать на носилках, а второго страховать в пути. Задача не из легких, таскать носилки через такие огромные камни. Но спасатели, конечно же, справились.
Поисково-спасательные операции, на которых медики применяют свои навыки, не могут быть идентичны. Каждый раз это уникальные случаи, со своими обстоятельствами и особенностями. Если необходимо, спасатели спускаются на тросе с вертолета, садятся на палубу морского судна, спасают кого-то «зависая» в воздухе. Александр отмечает, что работа интересная, а навыки, полученные здесь — полезны. Кстати, в 2021 году отряд прошел международную аттестацию по методологии INSARAG. зарубежные эксперты высоко оценили подготовку наших парней. Сам же врач считает, что в экстренной медицине, военно-полевой хирургии и терапии российским врачам нет равных.
Александр много учится сам, у него есть все медицинские специальности, которые могут пригодиться в спасении людей — от психиатра до анестезиолога и водолазного врача. По его стопам пошла и дочь, она тоже работает в медицине, правда немного другой направленности — микробиологом. Свои знания и огромнейший опыт Александр передает теперь молодому поколению, он преподает на кафедре клинической токсикологии и экстремальной медицины.