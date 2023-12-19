Со следующего года начнут летать прямые самолёты из Кемерова в Уфу

Как сообщает Башинформ, с 16 января начнут летать прямые самолёты из Кемерова в Уфу. Полётную программу на современных российских воздушных судах Sukhoi Superjet 100 запускает авиакомпания «Азимут».
Самолёты вместительностью почти 100 человек будут летать по вторникам. Время пути составит 2 часа 50 минут. Новый рейс стал частью программы по субсидированию воздушных перевозок между регионами России, поэтому стоимость билетов обещают ниже рыночной.
Мы писали, что со второго января в Новокузнецк начнут летать прямые регулярные рейсы из Уфы. Авиакомпания Red Wings будет возить пассажиров по вторникам и пятницам.