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−42 градуса: калининградцев перепугали сообщениями о декабрьских морозах в Иркутске

Автор рассылки — МЧС.
Сейчас в Ричмонде: +2° 7 м/с 51% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Клопс

Жителей Калининградской области перепугали сообщениями о декабрьских морозах в Иркутске. Об этом «Клопс» сообщили получатели смс, которое отправило МСЧ утром во вторник, 19 декабря.

«Сильные морозы −42 по области 20 декабря. Холодная погода с температурой на 13 ниже норм в Иркутске 20 декабря», — говорилось в сообщении.

Получив такое послание, местные жители впали в ступор.

«Это что такое? Сначала обещали тепло, потом штормы, а теперь лютый дубак!», — возмутились обратившиеся в «Клопс» калининградцы, не сразу заметив, что к региону послание от МЧС не относится.

Когда жители области поняли, что их морозы не коснутся, вопросов стало ещё больше.

«Почему калининградцам рассказывают о морозах в городе, который находится в 6,5 тысячи км», — удивились запутанные жители.

«Клопс» направил запрос в МЧС региона. На момент публикации ответ не поступил.

Синоптики спрогнозировали «сильные штормовые порывы» к концу недели в Калининградской области.

Обновлено в 12:40

Как сообщили «Клопс» в пресс-службе правительства Калининградской области, причина происшествия — техническая ошибка при рассылке.

МЧС