−42 градуса: калининградцев перепугали сообщениями о декабрьских морозах в Иркутске

Жителей Калининградской области перепугали сообщениями о декабрьских морозах в Иркутске. Об этом «Клопс» сообщили получатели смс, которое отправило МСЧ утром во вторник, 19 декабря.
«Сильные морозы −42 по области 20 декабря. Холодная погода с температурой на 13 ниже норм в Иркутске 20 декабря», — говорилось в сообщении.
Получив такое послание, местные жители впали в ступор.
«Это что такое? Сначала обещали тепло, потом штормы, а теперь лютый дубак!», — возмутились обратившиеся в «Клопс» калининградцы, не сразу заметив, что к региону послание от МЧС не относится.
Когда жители области поняли, что их морозы не коснутся, вопросов стало ещё больше.
«Почему калининградцам рассказывают о морозах в городе, который находится в 6,5 тысячи км», — удивились запутанные жители.
«Клопс» направил запрос в МЧС региона. На момент публикации ответ не поступил.
Синоптики спрогнозировали «сильные штормовые порывы» к концу недели в Калининградской области.
Обновлено в 12:40
Как сообщили «Клопс» в пресс-службе правительства Калининградской области, причина происшествия — техническая ошибка при рассылке.