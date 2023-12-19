Как наши бабушки и дедушки готовились к Новому году? 7 ностальгических кадров

Помните новогодние игрушки нашего детства? Стеклянные грибочки, светофоры, сосульки, рыбки из фольги? Набитых ватой Дедов Морозов? А тот самый металлический дождик, который невозможно было распутать, не порезавшись? Мы заглянули в архивы БЕЛТА и нашли ностальгические кадры о том, в каких очередях нужно было постоять, чтобы добыть эти праздничные сокровища. Мельком заглянули и на заводы игрушек.