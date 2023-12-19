Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Как наши бабушки и дедушки готовились к Новому году? 7 ностальгических кадров

Ностальгические кадры о том, в каких очередях нужно было постоять, чтобы добыть эти праздничные сокровища.

Помните новогодние игрушки нашего детства? Стеклянные грибочки, светофоры, сосульки, рыбки из фольги? Набитых ватой Дедов Морозов? А тот самый металлический дождик, который невозможно было распутать, не порезавшись? Мы заглянули в архивы БЕЛТА и нашли ностальгические кадры о том, в каких очередях нужно было постоять, чтобы добыть эти праздничные сокровища. Мельком заглянули и на заводы игрушек.

Источник: БЕЛТА

27 декабря 1957 года. Продажа елочных игрушек к Новому году в минском ГУМе. Фото Владимира Лупейко.

Источник: БЕЛТА

24 декабря 1959 года. Трудящиеся Минска в канун Нового года приобретают елочные игрушки в ГУМе. Фото Владимира Лупейко.

Источник: БЕЛТА

15 декабря 1969 года. В отделе елочных украшений Минского универмага в предпраздничные дни. Фото Ивана Змитровича.

Источник: БЕЛТА

19 декабря 1980 года. В отделе елочных украшений Центрального универмага «Минск» (ЦУМ). Фото Евгения Козюли.

Источник: БЕЛТА

28 февраля 1973 года. Гомельская фабрика игрушек. Художник Л. Блинова готовит образцы. Фото Чеслава Мезина.

Источник: БЕЛТА

26 декабря 1977 года. Брестская фабрика сувениров. Работница фабрики Раиса Тихон с Дедами Морозами. Фото Эдуарда Кобяка.