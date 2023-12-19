Как наши бабушки и дедушки готовились к Новому году? 7 ностальгических кадров

Помните новогодние игрушки нашего детства? Стеклянные грибочки, светофоры, сосульки, рыбки из фольги? Набитых ватой Дедов Морозов? А тот самый металлический дождик, который невозможно было распутать, не порезавшись? Мы заглянули в архивы БЕЛТА и нашли ностальгические кадры о том, в каких очередях нужно было постоять, чтобы добыть эти праздничные сокровища. Мельком заглянули и на заводы игрушек.
27 декабря 1957 года. Продажа елочных игрушек к Новому году в минском ГУМе. Фото Владимира Лупейко.
24 декабря 1959 года. Трудящиеся Минска в канун Нового года приобретают елочные игрушки в ГУМе. Фото Владимира Лупейко.
15 декабря 1969 года. В отделе елочных украшений Минского универмага в предпраздничные дни. Фото Ивана Змитровича.
19 декабря 1980 года. В отделе елочных украшений Центрального универмага «Минск» (ЦУМ). Фото Евгения Козюли.
28 февраля 1973 года. Гомельская фабрика игрушек. Художник Л. Блинова готовит образцы. Фото Чеслава Мезина.
26 декабря 1977 года. Брестская фабрика сувениров. Работница фабрики Раиса Тихон с Дедами Морозами. Фото Эдуарда Кобяка.