МВД: бездомных и потерявшихся на Новый год будут размещать в приютах

Кроме того, представитель МВД сообщила, что для поддержания большей безопасности и порядка в местах проведения праздничных мероприятий уже установлены видеокамеры, которые интегрированы с центрами мониторинга. Это также облегчит поиск потерявшихся детей, на случай пропажи которых будут организованы отдельные комнаты, где они будут находиться с психологами до прихода родителей.