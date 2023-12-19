МВД: бездомных и потерявшихся на Новый год будут размещать в приютах

Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы департамента общественной безопасности МВД Музифа Султанова. В частности, лица без определенного места жительства будут размещены в «Домах милосердия» и реабилитационных центрах.
Кроме того, представитель МВД сообщила, что для поддержания большей безопасности и порядка в местах проведения праздничных мероприятий уже установлены видеокамеры, которые интегрированы с центрами мониторинга. Это также облегчит поиск потерявшихся детей, на случай пропажи которых будут организованы отдельные комнаты, где они будут находиться с психологами до прихода родителей.
При этом Султанова подчеркнула, что особый контроль будет установлен за алко-маркетами, которые будут проверять на предмет продажи контрафакта.
К тому же вокруг мест народных гуляний приведена в порядок и дорожно-транспортная инфраструктура, рядом с ними организованы большие автостоянки. Всего по Узбекистану будет развернуто 250 праздничных локаций.
Следить за порядком в этот период будут 11,4 тысячи сотрудников МВД, почти 3,7 тысячи нацгвардейцев и свыше 1,8 тысячи военнослужащих. Всем им предоставят транспорт, средства связи, металлодетекторы. Нести службу им будут помогать четвероногие друзья.