Топ-15 изменений в Трудовом кодексе, которые коснутся всех белорусов с 1 января 2024: как делить отпуск, день для родителей, диспансеризация, контракт на 3 года, новшества на полставки

Диспансеризацию за один рабочей день в три года с сохранением среднего заработка будут проходить работающие взрослые в возрасте до 40 лет. При достижении 40 лет проходить диспансеризацию предлагается ежегодно. Работающие пенсионеры один в раз в год смогут потратить на это два рабочих дня. Также два дня на диспансеризацию выделяется для тех, кому до пенсии осталось 5 лет, то есть женщинам с 53 лет, мужчинам с 58 лет.