Топ-15 изменений в Трудовом кодексе, которые коснутся всех белорусов с 1 января 2024: как делить отпуск, день для родителей, диспансеризация, контракт на 3 года, новшества на полставки

Изменения в Трудовой кодекс вступят в силу в Беларуси с 1 января 2024 года. Новшества для работающих белорусов будут как в плане организации ежедневного труда и отдыха, так и в плане отпусков и отпускных, дополнительных дней отдыха, а также оплачиваемых дней для похода по врачам для всех работников и неоплачиваемых — на сессию для заочников.
Дни для диспансеризации в Беларуси, 2024
В Трудовом кодексе с 1 января 2024 года вступает в силу статья 103, которая призвана урегулировать вопросы прохождения диспансеризации.
Диспансеризацию за один рабочей день в три года с сохранением среднего заработка будут проходить работающие взрослые в возрасте до 40 лет. При достижении 40 лет проходить диспансеризацию предлагается ежегодно. Работающие пенсионеры один в раз в год смогут потратить на это два рабочих дня. Также два дня на диспансеризацию выделяется для тех, кому до пенсии осталось 5 лет, то есть женщинам с 53 лет, мужчинам с 58 лет.
Диспансеризация детей осуществляется преимущественно в месяц их рождения. Дополнительные нерабочие дни в этой связи родителям не предусмотрены.
Для «резервирования» дней диспансеризации надо написать заявление и согласовать время отсутствия на работе.
Что же касается подтверждающих документов из поликлиники о прохождении диспансеризации, то устраивать проверку или верить работнику на слово, что он провел свободный день или дни в поликлинике, сдавая анализы или консультируясь у врачей, — это отдано на откуп нанимателю. Предприятие или фирма в своих документах может отразить необходимость предоставления такого отчета, а может и не требовать.
Дни, часы для родителей
С 1 января для родителей, воспитывающих троих детей до 16 лет, и родителей детей-инвалидов до 18 лет на основании статьи 265 Трудового кодекса предусмотрен один дополнительный выходной день в неделю с сохранением среднего заработка, сообщает БелТА со ссылкой на начальника отдела нормативного правового регулирования трудовых отношений и экспертизы Министерства труда и социальной защиты Валентину Масловскую.
Но вместо одного свободного дня в неделю человек может попросить о сокращении каждого рабочего дня ненамного.
По словам Валентины Масловской, законодательством предоставляется вариативность, родитель может для себя определить, как ему лучше, но все же дать такую возможность или нет — решает наниматель.
Переход на дистанционную работу в Беларуси
Работу на удаленке, постоянную и временную, с 1 января 2024 будут оформлять по-новому. По словам начальника главного юридического управления Минтруда Валентины Масловской, дистанционная работа может быть постоянной, временной (до полугода) или комбинированной.
При этом имеет значение, кто именно инициирует работу на удаленке: наниматель или работник. Если это требование нанимателя, то согласно статье 32 Трудового кодекса, речь идет об изменении существенных условий труда. Поэтому работника при переводе на удаленку должны предупредить за месяц, обосновав причины. Если работник согласен, он продолжит работу, если нет, при увольнении ему обязаны выплатить компенсацию — двухнедельную среднюю зарплату.
Временная же дистанционная работа не требует внесения изменений в трудовой договор. Нанимателю достаточно издать приказ.
Зарплата в Беларуси, зарплата 2 раза в месяц с 1 января 2024
В Беларуси с 1 января 2024 года изменится переодичность выплаты заработной платы, отметила консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Татьяна Рахубо.
Вне зависимости от того, заключен с человеком трудовой договор на неопределенный срок, либо срочный трудовой договор, либо разновидность срочного трудового договора — контракт, частота выплат зарплат в месяц будет одна и та же.
«С учетом предстоящих изменений в законодательстве о труде с 1 января 2024 года мы приходим к единому знаменателю: периодичность выплаты заработной платы составит не реже двух раз в месяц независимо от вида заключенного договора», — отметила специалист.
Выплата отпускных в Беларуси
С 1 января 2024 будет откорректирована примерная форма трудового договора в соответствии с изменениями, внесенными в статьи 19, 55 и 176 Трудового кодекса. Как отметили в Минтруда и соцзащиты Беларуси, теперь средний заработок за время трудового отпуска выплачивается нанимателем не позднее, чем за два дня до начала отпуска, если он предоставляется в соответствии с графиком. В иных случаях, а именно при предоставлении внепланового отпуска, отпускные выплачиваются нанимателем с согласия работника не позднее двух рабочих дней со дня начала трудового отпуска.
Отпуск на сессию для заочников, Беларусь
С 1 января 2024 года не право, а обязанность работодателя предоставить работнику, который получает образование заочно, отпуск без сохранения зарплаты на время сессии, сообщает газета «Вiцьбiчы» со ссылкой на правового инспектора Витебской областной организации профсоюза банковских и финансовых работников Светлану Горнак.
Это относится к работникам, которые впервые получают среднее специальное и высшее образование и работникам, получающим профтехобразование без привязки к критерию «впервые».
Отпуск за свой счет, отпуск без сохранения оплаты в Беларуси, срок
Установлено и новое правило для отпуска за свой счет — он может быть взят на срок до 3 месяцев в течение календарного года.
Разделить отпуск в Беларуси, более чем на две части
С 1 января 2024 официально всем работникам, а не только тем, у кого это прописано в коллективном договоре, можно делить трудовой отпуск более чем на 2 части.
Как пояснила 1prof.by главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения Татьяна Диско, ведена возможность предоставления социального отпуска с сохранением заработной платы в количестве трех календарных дней по каждой из причин — свадьба, похороны, рождение ребенка и в иных случаях в соответствии с коллективным договором.
Единовременная выплата на оздоровление, кому положена, 2024
Корректировка внесена в статью 182 Трудового кодекса, где речь идет о единовременной выплате на оздоровление, выдачу которой практикуют некоторые фирмы и предприятия. Как отметила в интервью БелТА начальник отдела нормативного правового регулирования трудовых отношений и экспертизы Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская, если сейчас такая выплата приурочена к отпуску, то с 1 января работник сможет воспользоваться ею в любое время.
Работа на полставки, продолжительность рабочего дня
Сейчас предпраздничный рабочий день сокращен для всех работников на 1 час вне зависимости от того, трудятся они на ставку или на полставки.
С 1 января 2024 года предпраздничный рабочий день для работников, которые трудятся неполный рабочий день, сокращается пропорционально продолжительности неполного рабочего времени, поясняет probusiness со ссылкой на юристов REVERA Belarus Ульяну Булгакову и Валерию Гецман.
То есть, если человек работает на полставки, то перед праздником уйдет домой не на 1 час раньше, а на 30 минут раньше, если на четверть ставки — то на 15 минут раньше.
Правда, и перерыв на обед для полставочников, а также для тех, кто трудится еще меньше, чем 4 часа, с 1 января необязателен.
Гибкое рабочее время, продолжительность
В Беларуси законодательство позволяет трудиться в режиме гибкого рабочего времени, когда время начала и окончания работы специалист регулирует сам, сообщает Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Суть режима гибкого рабочего времени в том, что есть так называемое фиксированное время, когда работник обязательно находится на рабочем месте, и переменное (гибкое) рабочее время в начале и в конце рабочего дня или смены, в пределах которого работник может начинать и заканчивать работу по своему усмотрению, что позволяет ему более свободно распоряжаться своим временем.
При этом сейчас гибкая продолжительность рабочего времени определена 10 часами, а с 1 января 2024 такое ограничение в Трудовом кодексе будет снято, то есть работать можно будет и больше.
Контракт на три года в Беларуси
Законодательством Беларуси определены предельные минимальный и максимальный сроки действия контрактов — это один год и пять лет соответственно, сообщает Минтруда и соцзащиты.
Как сообщает probusiness, будет ведено понятие «работника, не допускающего нарушения производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины». Это те, у кого на дату заключения нового либо продления действующего контракта отсутствует неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание. С такими работниками наниматель обязан заключить новый контракт на срок не менее 3 лет (на меньший срок — только с согласия работника, но не менее 1 года), а также продлить контракт на срок до истечения его максимального срока действия.
Еще новшества «телеграфным стилем» в Трудовом кодексе с 1 января 2024 в Беларуси.
— Взаимодействие между нанимателем и работником будет проходить и в электронном варианте.
— Наниматель в случаях, которые были установлены законодательством, должен запрашивать у гражданина характеристику с предыдущих его мест работы (здесь подробнее).
— Наниматели смогут удерживать из заработных плат сотрудников стоимость питания.