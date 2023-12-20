Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 20 декабря

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали об Александре Лунине. На его счету — сотни спасенных жизней, и это число с каждым днем только растет. Он занял второе место в конкурсе «Лучший врач МЧС России». В ведомстве он работает почти 10 лет, и медицине он посвятил всю свою жизнь.
Пункт пропуска «Покровка-Жаохэ» будет работать и в новогодние праздники. Это единственный в регионе пассажирский пункт, который работает зимой. Он откроется 21 декабря. В праздничные дни у него будет особый график работы, какие-то даты будут выходными.
В Хабаровске осудят компанию мошенников, состоящую из четырех мужчин и женщины. Они хитрили с автостраховками, два года работая под видом юридического лица. Попавшим в ДТП водителям они предлагали «высокие», но, на самом деле, очень заниженные выплаты, а часть денег забрали себе.