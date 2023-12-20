Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 20 декабря

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рассказали об Александре Лунине. На его счету — сотни спасенных жизней, и это число с каждым днем только растет. Он занял второе место в конкурсе «Лучший врач МЧС России». В ведомстве он работает почти 10 лет, и медицине он посвятил всю свою жизнь.