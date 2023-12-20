В Иркутске завершились поиски 15-летней девушки

В полицию обратился отец 15-летней девушки. Он рассказал, что 18 декабря дочь ушла из дома на улицу Фурье в неизвестном направлении. С тех пор она не выходила на связь, телефон был недоступен. Отмечалось, что пропавшая плохо понимает русский язык и слабо ориентируется в городе.
На поиски подростка в серой куртке, синих джинсах, белой шапке и ботинках зеленого оттенка выдвинулись полицейские, волонтеры, родственники и неравнодушные граждане. И вот, в полиции сообщили о завершении поисков.
— Девушку обнаружил охранник торгового центра при вечернем обходе. Он увидел ориентировку в соцсетях и сразу же сообщил в полицию. Все хорошо, она жива и здорова, — говорят в МВД.