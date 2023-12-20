В Хабаровске владельцы гаражей оказались невидимками для Росреестра

Судя по ответам на последние обращения из инстанций, действенных мер по ликвидации боксов, по всей видимости, принимать никто не хочет.
В комитете по управлению Индустриальным районом Хабаровска сообщили, что гаражи установлены на территории дома Ворошилова, 6. За установку девяти гаражей проголосовали больше 75 процентов собственников, а с владельцами боксов заключены договора аренды. Кроме того, в 2024 году на этой территории планируют высадить деревья. Знают ли об этом владельцы инженерных коммуникаций, расположенных на этом же участке, выяснить не удалось. (документ имеется в распоряжении редакции).
В Росреестре в свою очередь сообщили, что выяснить, кто и на каком основании установил, гаражи не удалось. В связи с этим направлен запрос в полицию (документ имеется в распоряжении редакции). Справедливости ради заметим, что аналогичный запрос был направлен в 2021 году, получилось ли установить владельцев гаражей — выяснить не удалось. Местные жители не исключают вариант, что решать вопрос с выселением гаражей придется в суде.