В Хабаровске владельцы гаражей оказались невидимками для Росреестра

В комитете по управлению Индустриальным районом Хабаровска сообщили, что гаражи установлены на территории дома Ворошилова, 6. За установку девяти гаражей проголосовали больше 75 процентов собственников, а с владельцами боксов заключены договора аренды. Кроме того, в 2024 году на этой территории планируют высадить деревья. Знают ли об этом владельцы инженерных коммуникаций, расположенных на этом же участке, выяснить не удалось. (документ имеется в распоряжении редакции).