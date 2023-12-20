На Нижней набережной в Иркутске устанавливают зеркальные фигуры бабра и соболя

Работы проводят в рамках проекта «Туристический код центра города» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Символы Иркутска расположили на лестнице, ведущей к Ангаре. Фигуры полигональные, их грани отражают свет. Сфотографироваться с ними смогут все желающие», — подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.
Рядом будут размещены зеркальные буквы, составляющие название проекта администрации города «Счастье чистой воды».
Напомним, благодаря субсидии Ростуризма вдоль популярного пешеходного маршрута «Зеленая линия» в этом году появились новые элементы навигации и стереоскопы, для офисов информационно-туристской службы приобрели роботов-гидов. Также проект предполагает оборудование видовых точек и смотровых площадок, сообщает пресс-служба мэрии.