На Нижней набережной в Иркутске устанавливают зеркальные фигуры бабра и соболя

Напомним, благодаря субсидии Ростуризма вдоль популярного пешеходного маршрута «Зеленая линия» в этом году появились новые элементы навигации и стереоскопы, для офисов информационно-туристской службы приобрели роботов-гидов. Также проект предполагает оборудование видовых точек и смотровых площадок, сообщает пресс-служба мэрии.