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На Нижней набережной в Иркутске устанавливают зеркальные фигуры бабра и соболя

Иркутск, НИА-Байкал — На Нижней набережной около триумфальной арки «Московские ворота» устанавливают фигуры бабра и соболя.
На Нижней набережной в Иркутске устанавливают зеркальные фигуры бабра и соболя
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Работы проводят в рамках проекта «Туристический код центра города» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Символы Иркутска расположили на лестнице, ведущей к Ангаре. Фигуры полигональные, их грани отражают свет. Сфотографироваться с ними смогут все желающие», — подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.

Рядом будут размещены зеркальные буквы, составляющие название проекта администрации города «Счастье чистой воды».

Напомним, благодаря субсидии Ростуризма вдоль популярного пешеходного маршрута «Зеленая линия» в этом году появились новые элементы навигации и стереоскопы, для офисов информационно-туристской службы приобрели роботов-гидов. Также проект предполагает оборудование видовых точек и смотровых площадок, сообщает пресс-служба мэрии.

искусство