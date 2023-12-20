В Пермь на три дня придет оттепель

По сообщению Пермского ГИС центра, во второй половине дня в регионе начнется оттепель. Плюсовая температура воздуха продлится непрерывно больше двух суток. Она повысится до рекордных суточных максимумов вечером в четверг и в ночь на пятницу. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы в 21 и 22 декабря составит 12−14 градусов.