В Пермь на три дня придет оттепель

В Пермский край утром 20 декабря ворвались теплые воздушные массы Скандинавского циклона, которые принесут снегопад и метель.
По сообщению Пермского ГИС центра, во второй половине дня в регионе начнется оттепель. Плюсовая температура воздуха продлится непрерывно больше двух суток. Она повысится до рекордных суточных максимумов вечером в четверг и в ночь на пятницу. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы в 21 и 22 декабря составит 12−14 градусов.
Сегодня, 20 декабря, в Перми температура воздуха будет около +2 градусов, а в два последующих дня ближе к +3 градусам.
В пятницу, 22 декабря, в Прикамье ожидаются обильные осадки, их максимум придется на Губаху.
Госавтоинспекция Пермского края предупреждает о неблагоприятных условиях на дорогах региона 20 декабря, возможно образование гололеда при колебаниях температуры воздуха от минусовой до плюсовой отметок.