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В Калининградской области начнет работу первый мусоровоз на газовом топливе

Регион стал лидером в России, где будет ходить такая техника.
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Источник: Агентство «Москва»

В Калининградской области первый мусоровоз с двигателем на газовом топливе скоро выйдет на рейс. Как рассказали в областном министерстве природных ресурсов и экологии, регион стал одним из первых в России, где будет работать такая техника.

Отмечается, что машина уже погружена на паром и направляется в Калининградскую область из порта Усть-Луги.

Мусоровоз называют экологически безопасным.

«Объем вредных выбросов двигателя при работе на метане сокращается в два-три раза, как и задымленность», — рассказали в минприроды.

Машина будет возить мусор в Московском районе города уже в конце декабря.

ЖКХ