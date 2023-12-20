В Калининградской области начнет работу первый мусоровоз на газовом топливе

В Калининградской области первый мусоровоз с двигателем на газовом топливе скоро выйдет на рейс. Как рассказали в областном министерстве природных ресурсов и экологии, регион стал одним из первых в России, где будет работать такая техника.
Отмечается, что машина уже погружена на паром и направляется в Калининградскую область из порта Усть-Луги.
Мусоровоз называют экологически безопасным.
«Объем вредных выбросов двигателя при работе на метане сокращается в два-три раза, как и задымленность», — рассказали в минприроды.
Машина будет возить мусор в Московском районе города уже в конце декабря.