К обеду снежный циклон накроет центр региона: в Челябинской области возникли пробки из-за сильных метелей

В Челябинской области утром 20 декабря начались сильные метели. На трассе М-5 уже возникли проблемы с проездом.
— На федеральной автодороге М-5 на границе Челябинской области и республики Башкортостан наблюдаются затруднения в движении в сторону Башкортостана, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.
С 11:00 на участке с 1548 по 1779 километр трассы М-5 запретили проезд автобусов, такси и грузовиков.
— Ориентировочное время окончания ограничения движения 15:00 минут. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Снег валит в Ашинском, Катав-Ивановском и Усть-Катавском районах.
Как сообщают автомобилисты, на дороге ухудшилась видимость. На подъемах застревают грузовики.
— К обеду снежный циклон и сильный ветер придут в центральную часть региона, — предупредили в региональном министерстве дорожного хозяйства. — Дорожники выводят дополнительную технику для патрульной очистки трасс.
Экипажи ДПС перешли на усиленный режим работы. Тем не менее, в Госавтоинспекции обратились к южноуральцам с просьбой отложить поездки или хотя бы брать в дорогу теплые вещи, горячий чай и запасную канистру топлива.