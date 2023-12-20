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К обеду снежный циклон накроет центр региона: в Челябинской области возникли пробки из-за сильных метелей

В Челябинской области начались сильные метели, на трассе М-5 ограничили движение.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 69% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области утром 20 декабря начались сильные метели. На трассе М-5 уже возникли проблемы с проездом.

— На федеральной автодороге М-5 на границе Челябинской области и республики Башкортостан наблюдаются затруднения в движении в сторону Башкортостана, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

С 11:00 на участке с 1548 по 1779 километр трассы М-5 запретили проезд автобусов, такси и грузовиков.

— Ориентировочное время окончания ограничения движения 15:00 минут. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Снег валит в Ашинском, Катав-Ивановском и Усть-Катавском районах.

Как сообщают автомобилисты, на дороге ухудшилась видимость. На подъемах застревают грузовики.

— К обеду снежный циклон и сильный ветер придут в центральную часть региона, — предупредили в региональном министерстве дорожного хозяйства. — Дорожники выводят дополнительную технику для патрульной очистки трасс.

Экипажи ДПС перешли на усиленный режим работы. Тем не менее, в Госавтоинспекции обратились к южноуральцам с просьбой отложить поездки или хотя бы брать в дорогу теплые вещи, горячий чай и запасную канистру топлива.