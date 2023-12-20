Собянин сообщил о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы

О планах продлить наземное метро от Москвы до Тулы, Калуги и других городов в регионах, окружающих столицу, заявил президент Владимир Путин в поздравлении москвичей с Днем города в сентябре. Он сказал, что флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог. «На первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны».