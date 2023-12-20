Управление Почты России в Самарской области возглавил Андрей Попов

«Приоритетными задачами нового руководителя станут построение эффективной работы почтовых отделений Самарской области и макрорегиона Волга, повышение доступности почтовых услуг в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг», — отмечается в пресс-релизе Почты России.
Александр Вакуленко, который с 2017 г. возглавлял макрорегион Волга Почты России, перешел на должность директора макрорегиона Северо-Запад.
Андрей Попов родился в 1974 г. в Москве, окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Экономика и управление научными исследованиями и проектами». До прихода на Почту в 2018 г. работал в различных коммерческих структурах.