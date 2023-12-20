Акция «Подвешенный мандарин» стартовала в Москве

Исполнительный директор фонда «Дом с маяком» Марина Власова поделилась, что организация хочет, чтобы у ребят, которые будут встречать Новый год в их хосписе, тоже был праздник. Акция поможет подарить пациентам радость и новогоднее настроение. Кроме того, наряжается елка, украшается холл, придумываются праздничные развлечения.