Мигрантов встречали в аэропорту: калининградский Роспотребнадзор — о том, как прививали от кори в 2023-м

За год в Калининградской области от кори привили больше 5,5 тысячи взрослых. Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура на пресс-завтраке в среду, 20 декабря.
«Мы привили более 3,5 тысячи жителей Калининградской области и 2 тысячи мигрантов. Все трудовые мигранты, которые прибывают на территорию Калининградской области (если нам неизвестен прививочный анамнез, а чаще всего так) — они получают прививки от кори уже при прохождении медосмотра. Мы за этим очень внимательно следим. <…> Совместно с миграционной службой Калининградской области мы встречаем их в аэропорту. Выдаём наши требования, предписания работодателям, которые их принимают, чтобы они их нацеливали на вакцинацию».
Главный санитарный врач заметила, что несмотря на неблагополучную обстановку по кори во многих регионах России, Калининградская область оказалась вне тревожной статистики.
«У нас зарегистрировано всего 5 случаев заболевания корью, и это благодаря, по нашему мнению, той работе, которую мы провели по иммунизации населения», — заключила глава регионального Роспотребнадзора.