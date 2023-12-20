Мигрантов встречали в аэропорту: калининградский Роспотребнадзор — о том, как прививали от кори в 2023-м

«Мы привили более 3,5 тысячи жителей Калининградской области и 2 тысячи мигрантов. Все трудовые мигранты, которые прибывают на территорию Калининградской области (если нам неизвестен прививочный анамнез, а чаще всего так) — они получают прививки от кори уже при прохождении медосмотра. Мы за этим очень внимательно следим. <…> Совместно с миграционной службой Калининградской области мы встречаем их в аэропорту. Выдаём наши требования, предписания работодателям, которые их принимают, чтобы они их нацеливали на вакцинацию».