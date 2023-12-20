Жителей Кубани предупредили о новом мошенничестве через детей

Жителей Кубани предупредили о новом виде мошенничестве. Аферисты обманывают пользователей, используя детей.
Так, школьнику отравляют сообщение якобы от администратора telegram-канала или страницы в соцсети известного блогера. Ребенку сообщают о том, что он выиграл в конкурсе, в котором участвовал.
«Для получения приза присылают ссылку, где необходимо ввести данные банковской карточки его мамы или папы, а также код из СМС-сообщения, который придет на родительский телефонный номер», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В случае, если ребенок передает данные по инструкции мошенников, деньги со счет списываются в это же время. Родителям напоминают о беседах с детьми о финансовой и цифровой безопасности. Так, дети должны знать, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам, вводить данные карточки без разрешения взрослых, верить любым сообщениям о выигрыше или легком интернет-заработке.