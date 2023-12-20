Жителей Кубани предупредили о новом мошенничестве через детей

В случае, если ребенок передает данные по инструкции мошенников, деньги со счет списываются в это же время. Родителям напоминают о беседах с детьми о финансовой и цифровой безопасности. Так, дети должны знать, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам, вводить данные карточки без разрешения взрослых, верить любым сообщениям о выигрыше или легком интернет-заработке.