Самарцев предупредили о сохранении ураганного ветра и гололедицы 21 декабря

Самарскую область в предстоящие сутки вновь будет штормить. Регион продолжает оставаться во власти сильного ветра. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Ночью и днем 21 декабря 2023 местами в Самарской области сохранится юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 15−20 м/с. Местами по региону гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Самарцам напоминают о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.
Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».