Самарцев предупредили о сохранении ураганного ветра и гололедицы 21 декабря

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.