В Воронежской области запретили «бахать» пиротехникой в новогодние праздники

На заседании оперативного штаба Воронежской области, которое провел губернатор Александр Гусев, приняли решение о запрете использования пиротехнических изделий в новогодние праздники. Нельзя будет запускать салюты, петарды и фейерверки в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающей к ним территории.
С соответствующим предложением обратился заместитель начальника ГУ МВД по Воронежской области Владимир Котов. Он выразил уверенность, что запрет позволит обеспечить безопасность и спокойствие жителей нашего региона.
Надо сказать, что многих воронежцев уже «достали» бабахания по поводу и без повода, которые в нашей напряженной ситуации изрядно портят нервную систему.
Кроме того, с 31 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в муниципалитетах Воронежской области не допускается работа аттракционов с животными и организация выносной торговли. Мотивировали эти меры опять же соображениями безопасности.