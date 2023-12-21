Полицейские в Приангарье помогли замерзавшему дальнобойщику, везшему груз в Иран

Госавтоинспекторы Николай Кушнаренко и Андрей Шумаков обнаружили на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе фуру, в кабине которой находился замерзавший водитель-иностранец. Правоохранители установили, что у дальнобойщика, который вез груз в Иран, сломался транспорт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.