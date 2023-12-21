В дни празднования Нового года вводятся дополнительные авиа-, ж/д и автобусные рейсы

В связи с резким увеличением пассажиропотока перед празднованием Нового года, помимо регулярных рейсов, будут выполнены дополнительные авиа-, ж/д и автобусные рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Минтранса Навруз Ашурматов.
В частности, с 23 по 29 декабря компания Uzbekistan Airways выполнит 17 дополнительных рейсов:
• Ташкент — Ургенч — Ташкент (25, 26, 27, 28 и 29 декабря);
• Ташкент — Бухара — Ташкент (23, 25, 26 и 29 декабря);
• Ташкент — Нукус — Ташкент (23, 24 и 29 декабря);
• Ташкент — Термез — Ташкент (23 и 25 декабря);
• Ташкент — Фергана — Ташкент (25 декабря);
• Ташкент — Карши — Ташкент (27 декабря);
• Ташкент — Наманган — Ташкент (29 декабря).
С 22 декабря по 7 января компания «Узбекистон темир йуллари» запускает 58 дополнительных рейсов:
• Ташкент — Хива — Ташкент (18 рейсов);
• Ташкент — Бухара — Ташкент (12 рейсов);
• Ташкент — Самарканд — Ташкент (28 рейсов);
• Ташкент — Бухара — Ташкент (12 рейсов).
С 20 декабря по 7 января будет запущен 381 дополнительный автобусный рейс:
— с автовокзала «Ташкент» (290 рейсов по 14 направлениям): в Карши, Олот (через Каракуль), Термез, Шахрисабз, Узун (через Денау), Бухара, Зармитан, Джуш, Зарафшан, Учкудук, Мирбазар, Хатырчи, Ургенч и Хива;
— с автовокзала «Абу-Сахи» (91 рейс по 7 направлениям): в Гиждуван, Навои, Нукус, Турткуль, Беруни, Байсун и Ургенч.