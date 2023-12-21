В дни празднования Нового года вводятся дополнительные авиа-, ж/д и автобусные рейсы

В связи с резким увеличением пассажиропотока перед празднованием Нового года, помимо регулярных рейсов, будут выполнены дополнительные авиа-, ж/д и автобусные рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Минтранса Навруз Ашурматов.