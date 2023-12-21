Нелегалов из Турции и Нигерии выявили в Алматы

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Алматы продолжаются профилактические мероприятия, направленные на выявление нелегальных мигрантов и осуществления незаконной трудовой деятельности.
По словам главы управления миграционной службы ДП города Асхата Бутунчинова, за минувшую неделю в южной столице обнаружили 302 нелегала. 34 человека из этого числа — граждане Турции и Нигерии, остальные — из Узбекистана и Таджикистана.
«В приемник-распределитель водворены 107 иностранцев без документов, удостоверяющих их личность. По постановлениям суда 90 иностранцев депортированы за пределы Республики Казахстан», — приводятся слова Бутунчинова на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Кроме того, 81 физическое и юридическое лицо привлекли к адмответственности.
Ранее в Таразе задержали местного жителя, которого подозревают в том, что удерживал в трудовом рабстве на стройке двух граждан Узбекистана и требовал у них деньги за возврат документов.
В начале сентября полицейские Алматы установили более 800 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство РК. Почти у половины не было документов, десятки выдворили из страны.
Позже нелегалов из Индии в такси задержали на трассе «Самара — Шымкент». Сообщалось, что их ожидает суд. В октябре незаконно проживающих в Алматы мигрантов выявили полицейские, еще 14 нигерийцев скрывались в одном из городских хостелов.
В ноябре в Алматы полицейские установили 277 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Среди них граждане как ближнего, так и дальнего зарубежья.