Вводить масочный режим в Краснодарском крае не планируется

С поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за температуры у одного из них. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Остальных детей из группы также осмотрели медики. Их доставляют автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие заболеваний и оказать медпомощь, если это потребуется.