Вводить масочный режим в Краснодарском крае не планируется, об этом «РБК Краснодар» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на Кубани в настоящее время нет такой необходимости.
Ранее стало известно об ужесточении масочного режима в Санкт-Петербурге при проведении предстоящих новогодних мероприятий. Это связано с зафиксированным ростом заболеваемости.
«АиФ-Юг» писал — в Краснодарском крае за неделю выросло число заболевших коронавирусом. С 11 по 17 декабря выявили 1139 случаев коронавируса.
С поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за температуры у одного из них. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Остальных детей из группы также осмотрели медики. Их доставляют автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие заболеваний и оказать медпомощь, если это потребуется.