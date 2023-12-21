Чем отличается салат оливье и «Зимний»?

Салат оливье и «Зимний» многие сейчас считают уже одним и тем же, но на самом деле у блюд разная история и ингредиенты.
Илья Липатов, инженер кафедры технологии и организации общественного питания КемТИПП, объясняет, что салаты оливье и «Зимний» очень часто путают, а иногда и отождествляют. На самом деле это неверно. Объясняем почему.
Салат оливье берёт начало из 60-х годов XIX века: французский шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье решил удивить московских эстетов новым блюдом. Если верить современникам, в оригинальной версии салата основными ингредиентами были жареные или запеченные рябчики, трюфели, оливки, корнишоны, варёный картофель, раковые шейки, свежие огурцы, перепелиные яйца, листья салата, а также ланспик — густой желеобразный бульон. Весь этот калейдоскоп вкусов заправляли соусом «Провансаль». Однако оригинального рецепта никто, кроме месьё Люсьена, не знал — этот секрет он забрал с собой.
После революции состав салата стал претерпевать значительные изменения: в оливье мясо рябчиков всё чаще заменяли варёной колбасой, вместо каперсов хозяйки добавляли зелёный горошек, а изысканные корнишоны уступили место солёным огурцам. Вычеркнуты из рецепта были и раковые шейки, лишь в некоторых вариантах салата вместо них рекомендовали использовать крабовое мясо. После 1952 года в салате оливье появился ещё один важный ингредиент — варёная морковь.
Салат «Зимний» имеет схожий состав. Один из ключевых ингредиентов в нём — колбаса, которую допустимо заменять мясом. Присутствует здесь и консервированный зелёный горошек: обязательный атрибут «Зимнего» и оливье. Ещё одна важная составляющая этого блюда — огурцы. В них и заключается самое главное отличие двух салатов. Если в оливье допускается использование свежих огурцов наряду с маринованными, то для «Зимнего» нужно брать только маринованные или солёные.
Главная идея «Зимнего» салата состоит в следующем — все ингредиенты должны быть доступны в холодный сезон. Свежие овощи в этот рецепт не вписываются. Зато домашние огурчики, которые заготавливают многие хозяйки, подойдут отлично.
Салаты оливье и «Зимний» не являются даже кузенами. Учитывая их историю появления, оливье можно сравнить с иностранцем, приехавшим в Россию и интернировавшимся в местную атмосферу, а салат «Зимний» — это обычный советский гражданин.