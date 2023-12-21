Чем отличается салат оливье и «Зимний»?

Салат «Зимний» имеет схожий состав. Один из ключевых ингредиентов в нём — колбаса, которую допустимо заменять мясом. Присутствует здесь и консервированный зелёный горошек: обязательный атрибут «Зимнего» и оливье. Ещё одна важная составляющая этого блюда — огурцы. В них и заключается самое главное отличие двух салатов. Если в оливье допускается использование свежих огурцов наряду с маринованными, то для «Зимнего» нужно брать только маринованные или солёные.