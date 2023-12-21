В поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер, умерла 12-летняя девочка из ЛНР

По данным телеграм-канала «Baza», скончавшейся оказалась 12-летняя девочка из Луганской Народной Республики. Как передает «Baza», 126 детей из ЛНР возвращались домой после отдыха в лагере в Тюменской области. Вчера вечером одной из юных пассажирок стало плохо. У девочки, по сведениям телеграм-канала, поднялась температура, вскоре она потеряла сознание. Группу детей сопровождали врачи.