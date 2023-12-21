В поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер, умерла 12-летняя девочка из ЛНР

В Саратовской области с поезда, следовавшего из Тюмени в Адлер, сняли более 120 детей. Причиной стало плохое самочувствие одного из юных пассажиров, а именно высокая температура. Подробнее об этом ранее писала «НК».
Утром 21 декабря в СМИ появилась информация, что ребенок, о плохом самочувствии которого ранее сообщали власти Саратовской области, в действительности умер.
По данным телеграм-канала «Baza», скончавшейся оказалась 12-летняя девочка из Луганской Народной Республики. Как передает «Baza», 126 детей из ЛНР возвращались домой после отдыха в лагере в Тюменской области. Вчера вечером одной из юных пассажирок стало плохо. У девочки, по сведениям телеграм-канала, поднялась температура, вскоре она потеряла сознание. Группу детей сопровождали врачи.
Медики пытались оказать помощь ребенку, но их действия, к сожалению, не увенчались успехом. Девочка скончалась в поезде, уточняет «Baza».
«Уже в Балашове детей ждали сотрудники Роспотребнадзора и скорой помощи. Всех детей автобусами доставили в Саратовскую инфекционную больницу», — рассказала «Baza».
У 46 несовершеннолетних медики зафиксировали повышенную температуру тела. Дети были госпитализированы, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.