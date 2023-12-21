Губернатор Махонин зашел в раздевалку баскетбольной «ПАРМЫ» после победы над ЦСКА. Видео

«Парма», это «убийца» ЦСКА, это уже всем понятно. Эта победа точно не последняя. Мы — настоящие чемпионы! И самое главное, вы видите, как вас любит публика, как она за вас болеет, какая атмосфера в зале. Поэтому я вас благодарю за эту игру. И желаю вам дальнейших побед. Вперед, «Парма»!" — напутствовал Махонин игроков.
Лучшим в составе «Пармы» в матче против столичного клуба стал Айзея Риз, набравший за игру 22 очка. Шестая подряд победа в Единой лиге ВТБ вывела пермяков на шестую строчку турнирной таблицы. Следующую игру пермяки проведут на выезде против географических соседей — БК «Уралмаш» из Екатеринбурга. Матч состоится в понедельник, 25 декабря.