Губернатор Махонин зашел в раздевалку баскетбольной «ПАРМЫ» после победы над ЦСКА. Видео

«Парма», это «убийца» ЦСКА, это уже всем понятно. Эта победа точно не последняя. Мы — настоящие чемпионы! И самое главное, вы видите, как вас любит публика, как она за вас болеет, какая атмосфера в зале. Поэтому я вас благодарю за эту игру. И желаю вам дальнейших побед. Вперед, «Парма»!" — напутствовал Махонин игроков.