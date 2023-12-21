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Латвия и Польша обеспечивают Калининград рождественскими елями

В Калининградскую область в декабре 2023 года ввезли 2592 штук рождественских елей из Латвии и Польши.
Источник: Kaliningradnews

Все рождественские деревья — это ели обыкновенные, голубые и деревья пихты.

Поступили ветки хвойных деревьев пихты в количестве 700 штук и саженцы хвойных пород для открытого грунта в количестве 510 штук, прокомментировали в Калининграде сегодня, 21 декабря 2023 года, собкору ИА Откровенно RU (Балтийский репортёр) в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.

Ввоз рождественских деревьев разрешается при наличии фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность растений.