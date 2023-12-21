В Сочи две школы отправили на карантин из-за пневмонии

В Сочи 20 декабря на дистанционное обучение было переведено две школы.
Образовательный процесс с применением информационных технологий продлится до 30 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс». Образовательные заведения обязаны приостановить свою работу, если число больных пневмонией в них более 10 человек. Данное условие указано в предписаниях Роспотребнадзора.
В средней общеобразовательной школе № 26 на 20 декабря было зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией среди учеников. В гимназии № 15 — 11. Для того чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, с целью профилактики и выполнения учебной программы, школьники этих учреждений до конца 2023 года будут проходить обучение на платформе «Российская электронная школа».
Распоряжение распространяется на все классы данных заведений.
Ранее «Новая Кубань» сообщала о том, что в Москве из-за эпидемии число вызовов врачей выросло в два раза.