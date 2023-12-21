В Ростовской области под Новый год запретили продажу пиротехники

«Для граничащих с зоной СВО субъектов — Краснодарский край, Ростовская, Брянская, Курская и Белгородская области, а также Республика Крым — установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет», — сообщил информационному агентству директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.