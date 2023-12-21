В Ростовской области под Новый год запретили продажу пиротехники, в том числе петард. Об этом сообщает ТАСС.
Запрет также коснулся нескольких других субъектов, граничащих с зоной проведения спецоперации.
«Для граничащих с зоной СВО субъектов — Краснодарский край, Ростовская, Брянская, Курская и Белгородская области, а также Республика Крым — установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет», — сообщил информационному агентству директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
Официальных комментариев от правительства донского региона пока не поступало, сведения уточняются.
Ранее мы также сообщали, что в Ростовской области временно запретили запуск фейерверков.