На Кубани в 2024 году запустят первую в России газовую турбину большой мощности

Он подчеркнул, что Россия — одна из пяти стран мира, которые обладают возможностью изготавливать газотурбинные силовые установки.
Мантуров рассказал, что они наращивают выпуск таких двигателей как для боевой, так и для гражданской авиации, включая транспортную. Он также отметил, что компетенции, полученные по авиационным двигателям, дали возможность реализовать проект создания наземных установок большой мощности. «В начале 2024 года знаковым событием станет запуск в Краснодарском крае первой серийной ГТД-110М», — сказал Мантуров (цитата по ТАСС).
Кроме того, наша страна осваивает линейку дизельных и газопоршневых двигателей, на разработку и производство которых одобрены займы ФРП на 30 млрд рублей, напомнил вице-премьер.
Мантуров добавил, что к 2027 году «Трансмашхолдинг» и группа «Синара» должны выйти на ежегодный выпуск около 800 среднеоборотных и 400 высокооборотных дизельных и газопоршневых двигателей, которые используются на предприятиях атомной и малой энергетики, маневровых и магистральных тепловозах и морских судах.