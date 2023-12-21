На Кубани в 2024 году запустят первую в России газовую турбину большой мощности

Мантуров рассказал, что они наращивают выпуск таких двигателей как для боевой, так и для гражданской авиации, включая транспортную. Он также отметил, что компетенции, полученные по авиационным двигателям, дали возможность реализовать проект создания наземных установок большой мощности. «В начале 2024 года знаковым событием станет запуск в Краснодарском крае первой серийной ГТД-110М», — сказал Мантуров (цитата по ТАСС).