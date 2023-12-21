Указом губернатора в Ростовской области не ограничивалась торговля пиротехникой

Напомним, официально в донском регионе пока сообщали только о запрете до 1 марта 2024 года использования петард, салютов, фейерверков — всего, что обычно запускают на улице. При этом новые меры не коснулись хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.