Указом губернатора в Ростовской области не ограничивалась торговля пиротехникой

В указе губернатора Ростовской области нет требований, связанных с ограничением продажи пиротехнических изделий в регионе. Эту информацию опубликовали в пресс-центре донского правительства сегодня, 21 декабря.
— Вопросы реализации пиротехнических изделий в указе от 22.11.2023 № 105 не упоминаются, — сообщили журналистам.
Дополнительный комментарий от властей потребовался после заявления директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергея Воронова.
Представитель экстренного ведомства проинформировал, что в Ростовской области и ряде других регионов страны ввели запрет на торговлю пиротехникой.
Напомним, официально в донском регионе пока сообщали только о запрете до 1 марта 2024 года использования петард, салютов, фейерверков — всего, что обычно запускают на улице. При этом новые меры не коснулись хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.