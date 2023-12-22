Лучшие ледовые фигуры выберут в Хабаровске на конкурсе «Амурский хрусталь», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Ежегодно конкурс проходит на территории парка «Динамо», в этом году его тема — «Ледовая симфония». Это связано с тем, что этот год в России объявлен годом композитора Сергея Рахманинова, что приурочено к 150-летнему юбилею со дня его рождения.
Всего в конкурсе поучаствует 9 команд, в составе каждой по 2 человека. Они создадут из девяти ледяных блоков композиции по результатам жеребьевки.
Итоги комиссия подведет 25 декабря. Победители получат медали и денежные призы: за 1 место — 90 тысяч рублей, 2 место — 80 тысяч рублей, 3 место — 70 тысяч рублей.