Лучшие ледовые фигуры выберут в Хабаровске

Ежегодно конкурс проходит на территории парка «Динамо», в этом году его тема — «Ледовая симфония». Это связано с тем, что этот год в России объявлен годом композитора Сергея Рахманинова, что приурочено к 150-летнему юбилею со дня его рождения.