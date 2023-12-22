Дожди, снегопады и метели ожидаются в Казахстане в выходные

В госметеослужбе представили прогноз погоды на ближайшие три дня, с 23 по 25 декабря. Так, по прогнозам синоптиков, с 24 декабря на большей части страны ожидаются осадки. Как поясняют специалисты, с 23 декабря к территории Казахстана приближается ложбина Атлантического циклона с большим запасом влаги. Сначала она охватит западные регионы республики, а с 24 декабря — большую часть страны. Циклон вызовет осадки в виде дождя и мокрого снег, туман, гололед, в северных регионах — метель и усиление ветра. Лишь на востоке и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. При этом в температурном фоне значительных изменений не будет, добавили в «Казгидромете».