Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Нижнем Новгороде 23−24 декабря

Оттепель, которая накрыла Центральную Россию на этой неделе, все еще продолжает хозяйничать на территории регионов. В среду в Нижнем Новгороде столбики термометров показывали +3 градуса, шел снег с дождем, превративший полуметровые сугробы в лужи и слякоть.
— Погодой на Русской равнине по-прежнему управляет обширный атлантический циклон, — сообщает центр «Фобос». — Это он принёс в регион аномальное тепло. Сегодня зона непогоды сформируется на северо-западе страны, и это уже влияние холодного фронта циклона. Здесь ожидаются преимущественно снегопады. И отсюда начнётся экспансия холода в европейскую часть страны: к нам окажется направлен поток воздушных масс из Скандинавии.
На следующей неделе зима вернется, но предстоящие выходные пока еще будут мокрыми и теплыми. Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», в субботу днем в Нижнем Новгороде ожидается до +2 градусов, синоптики обещают дождь со снегом. Ветер юго-восточный, 2−4 метра в секунду. Атмосферное давление 738 мм.рт.ст., которое в воскресенье упадет до 732 мм.рт.ст.
В последний день недели нижегородцы ощутят небольшое похолодание: ночью −1, но в дневные часы столбики термометров все же покажут +1, пройдет снег. Ветер южный, 2−3 метра в секунду.
На последней неделе декабря зима вернется: синоптики прогнозируют легкий мороз в пределах −4…-7 градусов. Пройдут небольшие метели, которые обновят растаявший снежный покров к Новому году.