Мокрый снег и плюсовая температура ожидаются в Нижнем Новгороде 23−24 декабря

— Погодой на Русской равнине по-прежнему управляет обширный атлантический циклон, — сообщает центр «Фобос». — Это он принёс в регион аномальное тепло. Сегодня зона непогоды сформируется на северо-западе страны, и это уже влияние холодного фронта циклона. Здесь ожидаются преимущественно снегопады. И отсюда начнётся экспансия холода в европейскую часть страны: к нам окажется направлен поток воздушных масс из Скандинавии.