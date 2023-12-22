Снежные заносы, ветер, гололедица: что в выходные будет твориться на дорогах Калининградской области — синоптики

С ночи и до полудня в пятницу, 22 декабря, ожидается резкое усиление юго-западного ветра. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
На побережье от Балтийской косы до Янтарного скорость ветра составит 12−15 м/с (порывы до 17−21 м/с), в Калининграде и других частях области порывы до 14−16 м/с. В течение дня ветер немного ослабнет, но вечером снова усилится, сменившись на северо-западный, с порывами на побережье до 17−22 м/с, а в Калининграде и области — до 14−17 м/с.
«В течение ночных, утренних и дневных часов субботы порывы северо-западного ветра на побережье сохранятся до 17−22 м/с, в Калининграде и области порывы до 14−17 м/с соответственно. Постепенное ослабление ветра ожидается в вечерние часы субботы и в ночь на воскресенье», — предупреждают метеорологи.
Прогнозируется температура +1…+2 градусов в течение суток с осадками в виде мокрого снега/дождя. На побережье столбики термометров поднимутся до +3 градусов.
В субботу также ожидается мокрый снег, на побережье местами дождь со снегом. Температура составит 0…+2 градусов, на востоке региона — около −1…+1 градусов.
Госавтоинспекция Калининградской области предупреждает, что на дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката. Водителям советуют при ухудшении видимости снижать скорость.
В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +3 градуса.