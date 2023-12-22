Снежные заносы, ветер, гололедица: что в выходные будет твориться на дорогах Калининградской области — синоптики

На побережье от Балтийской косы до Янтарного скорость ветра составит 12−15 м/с (порывы до 17−21 м/с), в Калининграде и других частях области порывы до 14−16 м/с. В течение дня ветер немного ослабнет, но вечером снова усилится, сменившись на северо-западный, с порывами на побережье до 17−22 м/с, а в Калининграде и области — до 14−17 м/с.