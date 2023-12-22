Иркутская область отправит на Донбасс 60 машин для бойцов СВО. Из них 14 машин уже передали бойцам, а 46 — с 18 декабря загружают на железнодорожные платформы в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Помогают в этом десятки волонтеров, они отогревают, «упаковывают» машины, обклеивают пленкой. Работа идет с утра до позднего вечера, — говорят в ведомстве.
Все машины прошли техобслуживание, в Ростов-на-Дону они дойдут в начале января. В машины загрузили и гуманитарную помощь.
Машины передали в том числе и федеральные организации — налоговая служба, Социальный фонд, государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний.
Ранее сообщалось, что фестиваль имени бойца СВО из Забайкалья появится в России.