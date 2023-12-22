В Волгограде и области карантин по ОРВИ ввели в классах 73 школ

В 73 школах отдельные классы перевели на дистанционное обучение.
В Волгоградской области в 73 школах отдельные классы перешли на дистанционное обучение. Еще одно образовательное учреждение полностью закрыли на карантин.
В администрации Волгоградской области объяснили, что введение карантина необходимо для профилактики распространения ОРВИ.
Полностью занятия прекращать не планируют, занятия проведут из дома. Ученики будут осваивать программу при помощи дистанционных технологий.
Напомним, в Роспотребнадзоре ранее сообщили о росте случаев заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Волгоградской области. Классы или школы отправляют на карантин, если в них заболело не менее 20% учащихся.