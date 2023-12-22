В Беларуси изменили правила сдачи ЦЭ

Согласно документу, акты готовности пунктов проведения экзамена должны предоставляться теперь до 15 марта (ранее дата была определена до 1 апреля). Документ изменяет также сроки регистрации учеников на ЦЭ. Теперь ее должны провести с 20 марта по 5 апреля. Ранее регистрироваться нужно было с 1 по 20 апреля.
В документе также говорится, что распределять участников ЦЭ по аудиториям будут теперь по спискам, «составленным методом случайного выбора».
Указывается также, что в экзаменационной аудитории могут находиться как педагогические работники, так и «уполномоченные лица, назначаемые руководителем пункта ЦЭ».
«Для каждой аудитории определяется не менее трех педагогических работников, в числе которых один педагогический работник, преподающий учебный предмет, по которому проводится ЦЭ, или двух уполномоченных лиц и одного педагогического работника, преподающего учебный предмет, по которому проводится ЦЭ», — говорится в постановлении.
Школьников обязали прибывать в пункты не позднее чем за 30 минут до начала экзамена (ранее нужно было явиться не позднее 60 минут).
Еще одно дополнение коснулось досрочной сдачи экзаменационных материалов. Теперь прием прекращается за 15 минут до истечения времени, отведенного на выполнение экзаменационной работы.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.