В Беларуси изменили правила сдачи ЦЭ

Согласно документу, акты готовности пунктов проведения экзамена должны предоставляться теперь до 15 марта (ранее дата была определена до 1 апреля). Документ изменяет также сроки регистрации учеников на ЦЭ. Теперь ее должны провести с 20 марта по 5 апреля. Ранее регистрироваться нужно было с 1 по 20 апреля.