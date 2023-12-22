В Самаре ожидается мокрый снег и гололед 23 и 24 декабря

В Самаре погода не перестает удивлять местных жителей. В преддверии новогодних праздников в конце декабря областную столицу накрыла весенняя оттепель.
Согласно данным «Яндекс Погоды», в субботу, 23 декабря 2023 года, в Самаре будет пасмурно, температура воздуха достигнет 0 градусов, скорость ветра при это составит от 2 до 3 метров в секунду. В воскресенье, 24 декабря 2023 года, ожидается снегопад, температура воздуха от −1 до 0 градусов.
Кроме того, после сильных осадков и скачков температуры возможно образование гололедицы. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.