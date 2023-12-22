Ростовская область вошла в топ-10 регионов России с самыми дорогими яйцами

С января по ноябрь этого года стоимость десятка яиц в регионе изменилась на 54,13%. Более высокие показатели, в порядке возрастания, зафиксировали в Орловской области, Хакасии, Чеченской Республике, Севастополе, Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Псковской, Пензенской областях и в Крыму.