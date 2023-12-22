Ростовская область вошла в топ-10 регионов России с самыми дорогими яйцами

Ростовская область оказалась в десятке регионов России по росту цен на яйца в 2023 году. Об этом сообщает издание РБК.
С января по ноябрь этого года стоимость десятка яиц в регионе изменилась на 54,13%. Более высокие показатели, в порядке возрастания, зафиксировали в Орловской области, Хакасии, Чеченской Республике, Севастополе, Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Псковской, Пензенской областях и в Крыму.
Меньше цены на продукт изменились в Камчатском крае, Магаданской области, Якутии, Москве, Чукотском автономном округе, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Московской области, Приморском крае и Ленинградской области.
К слову, по данным Росстата, за период с 12 по 18 декабря 2023 года расценки на куриные яйца увеличились на 0,1−5,0% в 46 территориях страны, в 36 территориях рост составил 5,1−14,4%.
Напомним, ранее о сокращении яиц на донских прилавках и повышении цен на них заявили специалисты Центробанка. По мнению экспертов, на ситуацию повлияли заболевание птиц в регионах-поставщиках и затраты на корма.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин также прокомментировал ситуацию, отметив, что спрос на куриные яйца в стране увеличился.