За последние 10 лет Москва стала в два раза ярче

По словам Собянина, только в этом году энергетики подключили и обеспечили дополнительной мощностью более 1300 объектов в городе. Среди них павильон «Атом» на ВДНХ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах, Южный речной вокзал и др.
«Топливно-энергетический комплекс столицы — крупнейший в стране, — говорится в сообщении мэра. — Больше 120 000 первоклассных специалистов ежедневно обеспечивают теплом и электричеством миллионы жителей и сотни тысяч организаций».
Количество уличных фонарей также увеличивается с каждым годом, рассказала «Ведомости. Городу» директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова. «По данным Моссвета, только за последний год их число увеличилось почти на 100 000», — говорит эксперт.
При этом, по словам Потаповой, город придерживается существующих норм освещенности улиц. «Когда мало света — это плохо, но когда пересвечено — это тоже не всегда хорошо», — пояснила она.
По словам Потаповой, рост общей яркости города происходит в основном за счет новых районов и территорий, которые ранее не были освещены. «А также подсвечиваются архитектурные объекты, а в праздники добавляются декоративные конструкции», — добавила директор «Огней Москвы».
Доцент кафедры «Электропривод и электротехнологии» Российского государственного аграрного университета им. Тимирязева Яна Митягина поясняет, что сейчас повсеместно идет замена натриевых ламп на более современные светодиодные. По ее словам, еще один тренд мегаполисов — постепенный переход на умное освещение. «Оно позволяет, например, фонарям включатья на той или иной улице, в зависимости от естественного освещения. Если пасмурно или зима, улица осветится раньше, а если солнце еще не зашло — попозже, — пояснила эксперт “Ведомости. Городу”. — Также могут быть задействованы детекторы движения: например, ночью улица становится светлее, если по ней идет человек».