За последние 10 лет Москва стала в два раза ярче

Доцент кафедры «Электропривод и электротехнологии» Российского государственного аграрного университета им. Тимирязева Яна Митягина поясняет, что сейчас повсеместно идет замена натриевых ламп на более современные светодиодные. По ее словам, еще один тренд мегаполисов — постепенный переход на умное освещение. «Оно позволяет, например, фонарям включатья на той или иной улице, в зависимости от естественного освещения. Если пасмурно или зима, улица осветится раньше, а если солнце еще не зашло — попозже, — пояснила эксперт “Ведомости. Городу”. — Также могут быть задействованы детекторы движения: например, ночью улица становится светлее, если по ней идет человек».