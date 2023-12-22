Стало известно, какая погода ждет нижегородцев в Новый год и январские праздники

Погода в предновогодние дни будет примерно такая же, как в прошлом году. В канун прошлого Нового года температура столбики термометров не опускались ниже отметки −9 градусов. В этом году 30 декабря в Нижнем Новгороде прогнозируется −5 градусов с небольшим снегом.