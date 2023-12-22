Стало известно, какая погода ждет нижегородцев в Новый год и январские праздники

В Новый год нижегородцев ждет комфортная погода. По прогнозам синоптиков, 31 декабря температура воздуха составит −5 градусов. Данными метеонаблюдений с редакцией сайта pravda-nn.ru поделилась Яндекс Погода.
Погода в предновогодние дни будет примерно такая же, как в прошлом году. В канун прошлого Нового года температура столбики термометров не опускались ниже отметки −9 градусов. В этом году 30 декабря в Нижнем Новгороде прогнозируется −5 градусов с небольшим снегом.
1 января пройдет снег. Столбики термометров покажут −2 градуса. В первые дни новогодних каникул, со 2 по 4 января, похолодания не ожидается, а с 5 по 8 января температура опустится до −13 градусов.