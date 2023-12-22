Поликлиники перегружены, школьников отправляют на карантин: в Татарстане бушуют ОРВИ

«На грипп в этом году приходится большее количество случаев, за последнюю неделю зарегистрировано 1 913 случаев — это выше, чем мы регистрировали грипп в прошлом году за этот период (413 случаев). Это говорит о том, что у нас улучшилась диагностика, в этом году мы перешли на экспресс-тестирование», — отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.